ΗΠΑ: Στο 3,3% εκτινάχτηκε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Ιούλιο

Τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάρτιο του 2022 κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού τον Ιούλιο σε μηνιαία βάση ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών. Πιέσεις στις αμερικανικές μετοχές.

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 15:56

O πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα που ανέμεναν οι αναλυτές τον Ιούλιο σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε άνοδο 0,9% σε μηνιαία βάση. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 0,2%. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος από τον Μάρτιο του 2022.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε 3,3% τον Ιούλιο, έναντι 2,5% που ανέμεναν οι αναλυτές. 

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων, του εμπορίου και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε 3,7% σε ετήσια βάση έναντι πρόβλεψης για άνοδο 2,9%.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε άνοδο 0,9%. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 0,2%.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση των στοιχείων τα futures της Wall Street γύρισαν απότομα σε αρνητικό έδαφος, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου εκτινάχτηκε στο 4,28% από 4,2%.

