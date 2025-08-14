#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αναπάντεχη πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ

Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 224.000 από 227.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 228.000.

Αναπάντεχη πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 16:17

O αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας κατέγραψε πτώση την περασμένη εβδομάδα, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. 

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 224.000 από 227.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 228.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, αυξήθηκε στις 221.750 από 221.000 μια εβδομάδα νωρίτερα. 

Eν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μειώθηκε στο 1,953 εκατ. από 1,968 εκατ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μπέσεντ προς Ευρωπαίους: Είστε έτοιμοι για δασμούς 200% κατά της Κίνας;

Παράθυρο για επέκταση του «φόρου εξαγωγών» άφησε ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ

Mπέσεντ: Τα επιτόκια της Fed θα έπρεπε να είναι 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα

Φουντώνουν τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων από τη Fed

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο