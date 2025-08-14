Αναπάντεχη πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ

O αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας κατέγραψε πτώση την περασμένη εβδομάδα, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 224.000 από 227.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 228.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, αυξήθηκε στις 221.750 από 221.000 μια εβδομάδα νωρίτερα.

Eν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μειώθηκε στο 1,953 εκατ. από 1,968 εκατ.