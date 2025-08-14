#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οι απειλές των κυρώσεων μπορεί να έσπρωξαν τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Τραμπ. Δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει άμεση κατάπαυση πυρός. Βλέπει πιθανή δεύτερη συνάντηση με παρουσία Ζελένσκι.

Τραμπ: Πιστεύω ότι ο Πούτιν θα κάνει συμφωνία

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 17:51

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα κάνει μια συμφωνία και ότι η απειλή επιβολής κυρώσεων πιθανότατα έπαιξε κάποιο ρόλο στην πραγματοποίηση της αυριανής συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών. 

«Τα οικονομικά κίνητρα, οι κυρώσεις, είναι πολύ ισχυρά» υπογράμμισε. 

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Πούτιν ως ένα «δούναι και λαβείν» για τα σύνορα και τα εδάφη και τόνισε ότι δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει συμφωνία για άμεση κατάπαυση πυρός.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ είπε ακόμα ότι έχει κατά νου τρεις τοποθεσίες όπου θα μπορούσε να γίνει μια δεύτερη συνάντηση με τον Πούτιν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Αυτή η συνάντηση προετοιμάζει το έδαφος για να υπάρξει μια δεύτερη συνάντηση προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. 

Ο Τραμπ ανέφερε ότι αν η συνάντηση με τον Πούτιν πάει καλά τότε θα έχει αμέσως τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελέσνκι. Ωστόσο, αν η συνάντηση με τον Πούτιν δεν πάει καλά τότε δεν θα καλέσει κανέναν, σημείωσε ο Τραμπ. 

Ο ίδιος είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει αν θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη τύπου με τον Πούτιν μετά τη συνάντηση αλλά επισήμανε ότι θα υπάρξει σε κάθε περίπτωση μια συνέντευξη τύπου. 

 

