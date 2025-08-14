#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν– Ρούτε ενόψει της αμερικανο-ρωσικής συνόδου στην Αλάσκα

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες ξεκίνησαν με στόχο την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν– Ρούτε ενόψει της αμερικανο-ρωσικής συνόδου στην Αλάσκα

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 18:47

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ενόψει της συνάντησης των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες ξεκίνησαν με στόχο την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, και εξέφρασε την άποψη ότι η διαδικασία αυτή είναι σημαντική, καθώς θα επιτρέψει θετικές εξελίξεις σε ανθρωπιστικά ζητήματα.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προέβη σε εκτιμήσεις σχετικά με την τελευταία κατάσταση στην Ουκρανία ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ερντογάν: Οι αρχαιολόγοι μας θα εξερευνήσουν κάθε σπιθαμή όπου έχει πατήσει Τούρκος

Θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο ανακοίνωσε η Τουρκία

Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι και ο Τραμπ ενωμένοι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Το καλώδιο με τα Κατεχόμενα προχωρά ο Ερντογάν, ενώ ο GSI αγνοείται

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο