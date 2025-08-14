HΠΑ: Σε χαμηλό εννιά μηνών τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων υποχώρησαν στις ΗΠΑ για τέταρτη διαδοχική εβδομάδα, βουτώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο.

Το μέσο επιτόκιο ενός 30ετούς στεγαστικού δανείου διολίσθησε στο 6,58% από 6,63% την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Freddie Mac.

Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από τον Οκτώβριο.

Το μέσο 15ετές στεγαστικό επιτόκιο κατέγραψε πτώση στο 5,71% από 5,75% μια εβδομάδα νωρίτερα.