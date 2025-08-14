#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

HΠΑ: Σε χαμηλό εννιά μηνών τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων

Το μέσο επιτόκιο ενός 30ετούς στεγαστικού δανείου διολίσθησε στο 6,58% από 6,63% την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Freddie Mac.

14 Αυγούστου 2025

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων υποχώρησαν στις ΗΠΑ για τέταρτη διαδοχική εβδομάδα, βουτώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο. 

Το μέσο επιτόκιο ενός 30ετούς στεγαστικού δανείου διολίσθησε στο 6,58% από 6,63% την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Freddie Mac. 

Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από τον Οκτώβριο.

Το μέσο 15ετές στεγαστικό επιτόκιο κατέγραψε πτώση στο 5,71% από 5,75% μια εβδομάδα νωρίτερα. 

