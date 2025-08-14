#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές

Οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό, τόνισε εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 21:35

Οι ΗΠΑ απάντησαν σήμερα στην ανακοίνωση του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για έναν οικισμό που θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή.

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του Σμότριτς ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν στην αναβίωση του αποκαλούμενου (εποικιστικού) σχεδίου ανάπτυξης E1, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό.

«Μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της αυτής κυβέρνησης να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με φυλάκιση απειλεί ξανά τους αστέγους στην Ουάσιγκτον ο Λευκός Οίκος

Ο Τραμπ κατεβάζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον

Ισραηλινός ΥΠΟΙΚ: «Ναι» σε σχέδιο εποικισμού που «θάβει» την ιδέα κράτους Παλαιστίνης

Ισραηλινός νόμος κατά ξένων οργανώσεων αφήνει «αβοήθητους» τους Παλαιστίνιους

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο