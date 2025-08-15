#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λαβρόφ: Η Ρωσία ελπίζει να συνεχίσει τον διάλογο στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας

Για συνέχεια στη «χρήσιμη συζήτηση» με τον Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία κάνει λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 10:49

«Πολλά έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα και η ρωσική πλευρά ελπίζει να συνεχίσει αυτή την «χρήσιμη συζήτηση» κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Τη δήλωση μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ως ενδεικτική ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν, που προιωνίζεται κάποια συμφωνία, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

H ρωσική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα, περιλαμβάνει τον Υπουργό Εξωτερικών και επίσης τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ και τον υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ.

