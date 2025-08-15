#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανική επίθεση σε ρωσικό λιμάνι στο Αστραχάν

Η Ρωσία χρησιμοποιεί το λιμάνι ως σημαντικό κόμβο logistics για προμήθεια στρατιωτικού υλικού από το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού.

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 12:01

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε το λιμάνι Όλια στην περιοχή Αστραχάν της Ρωσίας στις Πέμπτη. Στόχος ήταν πλοίο «φορτωμένο με πυρομαχικά και drone από Ιράν», σύμφωνα με το Κίεβο.

