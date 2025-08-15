Times: «Μοντέλο Δυτικής Όχθης» στην Ουκρανία εξετάζουν ΗΠΑ-Ρωσία

Ουάσινγκτον και Μόσχα ενδέχεται να βλέπουν τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ ως ένα μοντέλο που θα μπορούσαν να προκρίνουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρουν σε εκτενές δημοσίευμα οι Times του Λονδίνου.

Το βρετανικό μέσο επικαλείται «πηγή κοντά στο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ», η οποία, υπό καθεστώς ανωνυμίας, είπε ότι σύμφωνα με το σενάριο αυτό, η Ρωσία θα έχει τον έλεγχο της ασφαλείας και της οικονομίας στις περιοχές που κατέχει αυτή τη στιγμή, ενώ τυπικά αυτές θα παραμένουν μέρος της Ουκρανίας.

«Θα είναι όπως το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Με Ρώσο κυβερνήτη και μια οικονομία που θα επηρεάζει τη Ρωσία, όχι την Ουκρανία. Αλλά θα εξακολουθεί να είναι Ουκρανία, καθώς το Κίεβο δεν θα απεμπολήσει την κυριαρχία του. Αλλά στην πραγματικότητα θα είναι κατεχόμενο έδαφος και το μοντέλο είναι η Παλαιστίνη», εξήγησε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η ιδέα τέθηκε κατά τη συνάντηση Ρώσων αξιωματούχων με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα χαρακτηρίζοντάς το «εντελώς ψευδές», κατηγορώντας τους Times ότι έχουν «απαίσιες πηγές».

«Τίποτα τέτοιο δεν συζητήθηκε με κανέναν σε κανένα σημείο», τόνισε η Κέλι.

Το Ισραήλ ελέγχει τη Δυτική Όχθη από τότε που την κατέκτησε από την Ιορδανία στον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967. Από το 1994, η Παλαιστινιακή Αρχή ρυθμίζει την καθημερινή ζωή στα παλαιστινιακά κέντρα πληθυσμού εκεί, και η περιοχή φιλοξενεί επίσης περίπου 500.000 Ισραηλινούς εποίκους. Οι Παλαιστίνιοι και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαστηρίου, λένε ότι το Ισραήλ κατέχει παράνομα την περιοχή.

Φόβοι για επώδυνες παραχωρήσεις

Η αδιάκοπη ρωσική επιθετικότητα και το γεγονός ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει προσκληθεί στη συνάντηση της Αλάσκας έχουν εντείνει τους φόβους ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα επιβάλει επώδυνες παραχωρήσεις στην Ουκρανία.

Με το διακύβευμα να είναι ιδιαίτερα κρίσμο, όλες οι πλευρές πιέζουν σκληρά τις ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά την παράδοση εδαφών στη Ρωσία, μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ δύο ημέρες πριν τη συνάντηση στο Άνκορατζ, και εξέφρασε στη συνέχεια την πεποίθηση – όπως και Ευρωπαίοι ηγέτες – ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιδιώξει κατάπαυση του πυρός αντί για παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Εντούτοις, ο Τραμπ έχει στείλει ανάμεικτα μηνύματα, λέγοντας σε δημοσιογράφους την παραμονή της συνόδου κορυφής ότι «μπορεί να μην υπάρξει δεύτερη συνάντηση, αν θεωρήσω ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνει επειδή δεν έλαβα τις απαντήσεις που πρέπει να έχουμε», για να προσθέσει όμως ότι «αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε μια γρήγορη δεύτερη τριμερή», στην οποία θα συμμετέχουν τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ