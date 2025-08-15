#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εχασε δυναμική η κινεζική οικονομία τον Ιούλιο

Παρέμεινε η αδύναμη ζήτηση και το Πεκίνο ενέτεινε τις προσπάθειες να καλύψει την πλεονάζουσα προσφορά, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία.

Εχασε δυναμική η κινεζική οικονομία τον Ιούλιο

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 13:35

Η κινεζική οικονομία έχασε δυναμική τον Ιούλιο, καθώς παρέμεινε η αδύναμη ζήτηση και το Πεκίνο ενέτεινε τις προσπάθειες να καλύψει την πλεονάζουσα προσφορά, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία. 

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση, κάτω από τις εκτιμήσεις για άνοδο κατά 4,6%.

Την ίδια στιγμή, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,7%, στην πιο αδύναμη μέτρηση από τον Νοέμβριο του 2025.

