Berkshire Hathaway: Τα νέα στοιχήματα του Γουόρεν Μπάφετ

Η Berkshire Hathaway, η εταιρεία επενδύσεων που ίδρυσε ο Γουόρεν Μπάφετ, ανακοίνωσε την είσοδό της στο μετοχικό κεφάλαιο της UnitedHealthcare και της κατασκευαστικής D.R. Horton, αποκτώντας μερίδια και σε άλλες εταιρείες κατασκευών, σύμφωνα με ανακοινώσεις που έγιναν γνωστές αργά την Πέμπτη.

Η εν λόγω χρηματιστηριακή ανακοίνωση αφορά στις επενδύσεις της Berkshire την τελευταία ημέρα του τελευταίου τριμήνου, στέλνουν ωστόσο σινιάλο για τη στρατηγική της εταιρείας.

Σύμφωνα με αυτήν, η Berkshire άνοιξε νέα θέση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων σε μετοχές της UnitedHealthcare, με τον τίτλο να εκτινάσσεται 11% υψηλότερα στις μετασυνεδριακές συναλλαγές στη Wall, μετά από οριακή πτώση στην κανονική συνεδρίαση. Η μετοχή έχει χάσει περίπου το μισό της αξίας της μέχρι στιγμής στο έτος.

Η επενδυτική απέκτησε επίσης μετοχές αξίας 200 εκατ. δολαρίων της DR Horton, η οποία πρόσφατα αύξησε το guidance για τα έσοδα, τη στιγμή που η αγορά real estate παραμένει ερωτηματικό για τους περισσότερους επενδυτές. Η μετοχή εκτινάχθηκε σχεδόν 4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Επίσης, αύξησε το ποσοστό της στην κατασκευαστική Lennar, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ακινήτων μετά την DR Horton, αλλά και στην Pool Corp., μια εταιρεία πώλησης προϊόντων για συντήρηση πισινών. Στην περίπτωση της τελευταίας, υπερδιπλασίασε το ποσοστό του.

Μια ακόμη νέα συμμετοχή ήταν στην χαλυβουργία Nucor Corp., αλλά και στην Constellation Brands.

Στον αντίποδα, η εταιρεία του Γουόρεν Μπάφετ συνέχισε τις πωλήσεις μετοχών της Apple, ξεφορτώνοντας μερίδιο αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων, καθώς μειώνει τη συμμετοχή σε κάποιες από τις πλέον κερδοφόρες θέσεις της, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η βρετανική εφημερίδα υπενθυμίζει ότι η Berkshire πούλησε 20 εκατ. μετοχές Apple μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, μειώνοντας τη συμμετοχή της στις 280 εκατ. μετοχές, μια θέση αξίας 57,4 δισ. δολαρίων.

Η συναλλαγή έλαβε χώρα μετά τις μαζικές πωλήσεις μετοχών Apple τη διετία 2023-4. Παρά τις πωλήσεις, ωστόσο, η μετοχή παραμένει η υψηλότερη θέση στο χαρτοφυλάκιο της Berkshire, ύψους 268 δισ. δολαρίων, αποτελώντας σχεδόν 1/5 της αξίας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος μετέτρεψε την Berkshire Hathaway σε μια επιχείρηση αξίας άνω των 1,16 τρισ. δολαρίων, θα αποχωρήσει στο τέλος του έτους μετά από έξι δεκαετίες στην ηγεσία του επενδυτικού ομίλου.