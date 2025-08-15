#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ζελένσκι: Ηρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και σε τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας. «Βασιζόμαστε στην Αμερική».

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 17:17

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είναι σημαντικό η σημερινή σύνοδος κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα να ανοίξει τον δρόμο προς μια «δίκαιη ειρήνη», καθώς και για επί της ουσίας τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Η Ουκρανία «βασίζεται» στον Τραμπ να πείσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

