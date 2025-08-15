Πρώτη φορά από τον Απρίλιο έπεσε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ

Το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ έπεσε απροσδόκητα για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν λόγω της συνεχιζόμενης ανησυχίας για τον αντίκτυπο των δασμών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο προκαταρκτικός δείκτης κλίματος καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Αύγουστο υποχώρησε στις 58,6 μονάδες από 61,7 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 4,9% κατά το επόμενο έτος, εξαλείφοντας τη βελτίωση του προηγούμενου μήνα. Προβλέπουν ότι τα κόστη θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 3,9% κατά τα επόμενα πέντε έως δέκα έτη.

Τόσο ο δείκτης εμπιστοσύνης όσο και οι δείκτες πληθωρισμού ήταν χειρότεροι από ό,τι είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Bloomberg.