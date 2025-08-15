#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πρώτη φορά από τον Απρίλιο έπεσε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ

Ο δείκτης του Πανεπιστημίου Μίσιγκαν υποχώρησε στις 58,6 μονάδες τον Αύγουστο, με τις πληθωριστικές προσδοκίες να αυξάνονται. Οι καταναλωτές ανησυχούν για τον αντίκτυπο των δασμών στην οικονομία.

Πρώτη φορά από τον Απρίλιο έπεσε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 18:32

Το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ έπεσε απροσδόκητα για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν λόγω της συνεχιζόμενης ανησυχίας για τον αντίκτυπο των δασμών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο προκαταρκτικός δείκτης κλίματος καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Αύγουστο υποχώρησε στις 58,6 μονάδες από 61,7 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 4,9% κατά το επόμενο έτος, εξαλείφοντας τη βελτίωση του προηγούμενου μήνα. Προβλέπουν ότι τα κόστη θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 3,9% κατά τα επόμενα πέντε έως δέκα έτη.

Τόσο ο δείκτης εμπιστοσύνης όσο και οι δείκτες πληθωρισμού ήταν χειρότεροι από ό,τι είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Bloomberg.

Inflation Expectations Jump in August

Consumer sentiment slumped as inflation views worsened

Source: University of Michigan

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Ζεστάθηκε» το λιανεμπόριο στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

Αναπάντεχη πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ

ΗΠΑ: Στο 3,3% εκτινάχτηκε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Ιούλιο

Μπέσεντ προς Ευρωπαίους: Είστε έτοιμοι για δασμούς 200% κατά της Κίνας;

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο