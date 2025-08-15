#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

(upd) Ο Τραμπ θέτει ως όρο τον τερματισμό του πολέμου για οικονομικές συζητήσεις. Η Ρωσία αναμένει ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες στην Αλάσκα. Στο Κίεβο επικρατεί ανησυχία για πιθανό αποκλεισμό από τις διαπραγματεύσεις. Εξι ή επτά ώρες θα κρατήσουν οι συνομιλίες.

Μόσχα: Αναμένουμε αποτέλεσμα από τη σύνοδο Πούτιν-Τραμπ

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 18:56

Τελ. Ενημ.: 15 Αυγούστου 2025 - 19:38

Η Ρωσία δήλωσε ότι αναμένει η συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή να καταλήξει σε «αποτέλεσμα», καθώς οι δύο ηγέτες ταξιδεύουν στην Αλάσκα για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι ή επτά ώρες, προσθέτοντας ότι η Ρωσία αναμένει οι συνομιλίες να αποφέρουν «αποτέλεσμα».

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, μιλώντας στο Air Force One καθ' οδόν προς την Αλάσκα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα συζητήσει οικονομικές συμφωνίες με τον Ρώσο ομόλογό του, εκτός αν δει «πρόοδο» προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αν σημειώσουμε πρόοδο, θα το συζητήσω, γιατί αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θα ήθελαν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Παρατήρησα ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι καλό... αλλά δεν θα κάνουν επιχειρήσεις μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι αναμένει να συζητήσει τις εδαφικές διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν, τον οποίο χαρακτήρισε «έξυπνο άτομο», αλλά είπε ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει τον τελικό λόγο στο θέμα. 

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα αποχωρήσει, αν οι συνομιλίες με τον Πούτιν δεν πάνε καλά.

Η σύνοδος κορυφής, σε μια στρατιωτική βάση έξω από το Άνκορατζ, θα είναι η πρώτη φορά σε έξι χρόνια που οι ηγέτες θα συναντηθούν αυτοπροσώπως.

Η ατμόσφαιρα στο Κίεβο μεταξύ του Ζελένσκι και του στενού του κύκλου είναι «τεταμένη», καθώς η σύνοδος κορυφής διεξάγεται σε απόσταση άνω των 5.000 μιλίων, δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος.

Κορυφαίοι σύμβουλοι του Ουκρανού ηγέτη δήλωσαν στους Financial Times ότι ανησυχούν για το ενδεχόμενο να μείνουν εκτός μιας συζήτησης που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα το μέλλον της χώρας.

