Αεροσκάφος της ρωσικής κυβέρνησης προσγειώθηκε στην Αλάσκα

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο Ρώσος πρόεδρος επέβαινε σε αυτό.

Αεροσκάφος της ρωσικής κυβέρνησης προσγειώθηκε στην Αλάσκα

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 21:20

Το αεροπλάνο της ρωσικής κυβέρνησης προσγειώθηκε στην Αλάσκα ενόψει των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ για την Ουκρανία, σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Δεν είναι σαφές εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβαίνει στο αεροπλάνο.

Το αεροπλάνο αναχώρησε από την πόλη Μαγκαντάν της ρωσικής Άπω Ανατολής, όπου βρισκόταν νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

