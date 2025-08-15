Στην Αλάσκα έφτασε ο Τραμπ για την κρίσιμη σύνοδο με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα στην Αλάσκα για τη σύνοδο κορυφής υψηλού διακυβεύματος με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τη δήλωσή του ότι θέλει να δει μια εκεχειρία στον πόλεμο στην Ουκρανία "σήμερα".

Το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε στη στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για μια ιστορική σύνοδο κορυφής που θα μπορούσε να σφραγίσει την τύχη της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ουκρανίας.

Η σύνοδος κορυφής, στα όρια των Ηνωμένων Πολιτειών, προσφέρει στον Ρώσο ηγέτη μια ηχηρή επιστροφή στη διπλωματική σκηνή, καθώς θα γίνει δεκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά καθώς θα κατεβαίνει από το αεροπλάνο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δεν προσκλήθηκε στις συνομιλίες, και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του φοβούνται ότι ο Τραμπ μπορεί να ξεπουλήσει την Ουκρανία ουσιαστικά παγώνοντας τη σύγκρουση και αναγνωρίζοντας --έστω και ανεπίσημα-- τον ρωσικό έλεγχο στο ένα πέμπτο της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ προσπάθησε να κατευνάσει αυτές τις ανησυχίες καθώς επιβιβαζόταν στο Air Force One, λέγοντας ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει για τυχόν εδαφικές ανταλλαγές.

"Δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ για την Ουκρανία, είμαι εδώ για να τους φέρω στο τραπέζι", δήλωσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters