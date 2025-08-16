Τραμπ: Κάναμε πρόοδο, δεν φτάσαμε σε συμφωνία σήμερα

Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσαν αμφότεροι μετά το τέλος της συνάντησής τους ότι οι επαφές ήταν παραγωγικές, χωρίς ωστόσο να δώσουν καμία ένδειξη ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Η σύντομη συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε μετά τις δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι δεν απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ο Πούτιν, που μίλησε πρώτος, είπε ότι οι συνομιλίες ήταν «εποικοδομητικές» και διεξήχθησαν σε «ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού». Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καλέσει αργότερα ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν.

Νωρίτερα, οι δύο ηγέτες χαμογέλασαν και αντάλλαξαν χειραψία καθώς συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο του Joint Base Elmendorf-Richardson. Η συνάντηση ξεκίνησε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί τοπική ώρα και ολοκληρώθηκε περίπου 2 ½ ώρες αργότερα. Κάθε ηγέτης συνοδευόταν από δύο συμβούλους: τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ από την αμερικανική πλευρά, και τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μαζί με τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ στο πλευρό του Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τον Πούτιν για «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένων πιθανών νέων αυστηρών κυρώσεων που θα ενίσχυαν την οικονομική πίεση στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι στηρίζεται στη δύναμη της Αμερικής για να τερματιστεί ο πόλεμος. «Υπολογίζουμε σε μια ισχυρή αμερικανική θέση», είπε στο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Κίεβο. «Από αυτό θα εξαρτηθούν όλα».

Περισσότερα σε λίγο...