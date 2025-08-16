#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κρεμλίνο: Συνεχίζουμε να αναζητούμε τρόπους διευθέτησης του Ουκρανικού

«Η συζήτηση ήταν πράγματι πολύ θετική και οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν σε αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Δημοσιεύθηκε: 16 Αυγούστου 2025 - 09:39

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ επιτρέπουν στις δύο χώρες να συνεχίσουν να αναζητούν τρόπους για διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Η συζήτηση ήταν πράγματι πολύ θετική και οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν σε αυτό. Αυτή η συζήτηση μας επιτρέπει να προχωρήσουμε από κοινού με αυτοπεποίθηση στην πορεία αναζήτησης επιλογών διευθέτησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

