Στον πάγο οι ανταποδοτικοί δασμοί για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να εξετάσει στην παρούσα φάση το ζήτημα της επιβολής δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά ενδεχομένως να χρειαστεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

«Λοιπόν, λόγω όσων συνέβησαν σήμερα, νομίζω πως δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι, μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Τώρα, ενδέχεται να χρειαστεί να το σκεφτώ σε δύο ή τρεις εβδομάδες, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε αυτό τώρα. Θεωρώ πως η συνάντηση πήγε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ, βαθμολογώντας με 10 (σ.σ. Άριστα) το τετ-α-τετ με τον Πούτιν.