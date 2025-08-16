Στην Ινδία ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας

Πρόκειται για τη δεύτερη μόλις τέτοια συνάντηση από τις πολύνεκρες συγκρούσεις του 2020 μεταξύ Ινδών και Κινέζων στρατιωτών στα σύνορα.

Οι σχέσεις μεταξύ των δυο ασιατικών γιγάντων έχουν αναθερμανθεί από τον περασμένο Οκτώβριο όταν συμφώνησαν για το θέμα της περιπολίας των συνόρων τους στα Ιμαλάια, κατεβάζοντας τους τόνους σε μια πενταετή αντιπαράθεση που έβλαψε το εμπόριο, τις επενδύσεις και τα αεροπορικά ταξίδια, σχολιάζει το Reuters.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Narendra Modi πρόκειται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στο τέλος του μήνα, όταν ο πρώτος θα ταξιδέψει στην Κίνα -η πρώτη του επίσκεψη μετά από επτά χρόνια- προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.