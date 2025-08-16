#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στην Ινδία ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας

Στο επίκεντρο τα διαφιλονικούμενα σύνορα των δυο χωρών στα Ιμαλάια. Πρόκειται για τη δεύτερη μόλις τέτοια συνάντηση από τις πολύνεκρες συγκρούσεις του 2020 μεταξύ Ινδών και Κινέζων στρατιωτών στα σύνορα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Wang Yi θα βρίσκεται στην Ινδία από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, για συνομιλίες αναφορικά με τα διαφιλονικούμενα σύνορα στα Ιμαλάια, όπως γνωστοποίησε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μόλις τέτοια συνάντηση από τις πολύνεκρες συγκρούσεις του 2020 μεταξύ Ινδών και Κινέζων στρατιωτών στα σύνορα.

Οι σχέσεις μεταξύ των δυο ασιατικών γιγάντων έχουν αναθερμανθεί από τον περασμένο Οκτώβριο όταν συμφώνησαν για το θέμα της περιπολίας των συνόρων τους στα Ιμαλάια, κατεβάζοντας τους τόνους σε μια πενταετή αντιπαράθεση που έβλαψε το εμπόριο, τις επενδύσεις και τα αεροπορικά ταξίδια, σχολιάζει το Reuters.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Narendra Modi πρόκειται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στο τέλος του μήνα, όταν ο πρώτος θα ταξιδέψει στην Κίνα -η πρώτη του επίσκεψη μετά από επτά χρόνια- προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.  

