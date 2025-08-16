Η πρώτη αντίδραση της Γερμανίας για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Με «προσοχή» αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στο αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλάντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, το dpa αναφέρει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενημερωνόταν συνεχώς για την εξέλιξη των συνομιλιών και οι συνεργάτες του βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία με τους συμμάχους. Οι ίδιες πηγές υπενθύμισαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε υποσχεθεί να ενημερώσει άμεσα τους ευρωπαίους εταίρους, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε θα γίνει η ενημέρωση.

Αναφερόμενος στην συνάντηση της Αλάσκας πάντως ο πρώην επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ εξέφρασε την απογοήτευσή του. «Ο Πούτιν πήρε το κόκκινο χαλί του με τον Τραμπ, ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα. Όπως το φοβόμασταν, δεν θα υπάρξει εκεχειρία ούτε ειρήνη. Καμία πραγματική πρόοδος - σαφώς 1-0 για τον Πούτιν - όχι νέες κυρώσεις. Για τους Ουκρανούς: τίποτα. Για την Ευρώπη: βαθιά απογοήτευση», έγραψε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Γερμανός διπλωμάτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa