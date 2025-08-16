Πώς αντιδρά ο επενδυτικός κόσμος στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Η Helima Croft, παγκόσμια επικεφαλής του τμήματος στρατηγικής εμπορευμάτων στην RBC Capital αναφέρει: «Φαίνεται πως είναι το σενάριο που περιμέναμε στο σημείωμά μας. Δηλώσεις που σηματοδοτούν διπλωματική πρόοδο, αλλά λίγες συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τη συμφωνία. Θα παρακολουθήσουμε για να δούμε αν το αποτέλεσμα «συνεχίζεται» είναι αρκετό για να αναβληθούν οι δευτερεύουσες κυρώσεις κατά της Ινδίας για τη συνέχιση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου. Σίγουρα δεν θα είναι αρκετό για να πείσει τους Ευρωπαίους να εξετάσουν το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας.»

Η Carol Schleif, chief market strategist της BMO Private Wealth σημειώνει πως «η μόνη είδηση ήταν ότι δεν υπήρχε καμία είδηση. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στην αγορά – τα γεωπολιτικά ζητήματα γενικά δεν τείνουν να τραβούν την προσοχή της αγοράς για πολύ καιρό. Οι αγορές βρίσκονται σε νέα υψηλά επίπεδα παρά τη σύγκρουση που συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια. Οι αγορές ενδιαφέρονται περισσότερο για τους καταναλωτές, τον πληθωρισμό και τα σχόλια από το Ουαϊόμινγκ την επόμενη εβδομάδα».

Ο Eric Teal, διευθυντής επενδύσεων της Comerica δήλωσε πως «το γεγονός ότι δεν επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις είναι θετικό και οι αγορές θα πρέπει να ανασάνουν με ανακούφιση, αλλά δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί συμφωνία. Αν μη τι άλλο, βλέπουμε ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα και η προοπτική επιβολής κυρώσεων στο πετρέλαιο δεν επιβεβαιώθηκε. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα ράλι ανακούφισης και αυτό θα ήταν μια ευκαιρία για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, καθώς πλησιάζουμε σε υψηλότερες εποχιακές απαιτήσεις και η οικονομική ανάπτυξη αρχίζει να επιταχύνεται ξανά. Ο χρυσός και τα πολύτιμα μέταλλα είναι πιθανό να ξεπουλήσουν λόγω του ότι αποτελούν μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που προσφέρουν ασφάλεια. Δεδομένων των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, αποτελούν επίσης μια καλή ευκαιρία αγοράς σε περίπτωση πτώσης της τιμής τους».

Ο Eugene Epstein, επικεφαλής του τμήματος trading και δομημένων προϊόντων για τη Βόρεια Αμερική της Moneycorp, εκτίμησε: «Δεν νομίζω ότι κανείς περίμενε (η συνάντηση) να είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένη ή ουσιαστική. Είναι ουσιαστικά ένα πρώτο βήμα προς κάτι περισσότερο. Και οι δύο μίλησαν με διπλωματικό τρόπο. Αλλά το σημαντικότερο είναι η σημασία της συνάντησης στο σύνολό της, και όχι το περιεχόμενο των δηλώσεων τους. Και πάλι, δεν νομίζω ότι κανείς περίμενε πραγματικά να καταλήξουν ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες, σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύνολο σχεδίων ή σε κάποιο είδος σχεδίου δράσης. Βασικά, απλώς έδειξαν την προθυμία τους να συνεχίσουν τις συνομιλίες για να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα που θα είναι επωφελές για όλα τα μέρη. Και νομίζω ότι αυτά είναι μόνο τα πρώτα βήματα, και θα ακολουθήσουν πολλά άλλα».

Ο Tom di Galoma, διευθυντής του τμήματος επιτοκίων και trading της Mischler Financial είπε: «Βασικά, ο Πρόεδρος Τραμπ πρέπει να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μεταφέρει τα όσα είπε ο Πούτιν. Και μετά πρέπει να διαπραγματευτεί με τον Ζελένσκι. Κατά το μεγαλύτερο μέρος, νομίζω ότι έχουν θέσει τις βάσεις για μια συμφωνία. Και η αίσθησή μου είναι ότι πιθανότατα θα επιτευχθεί, αλλά μάλλον θα χρειαστούν μερικά ακόμη βήματα. Νομίζω ότι ένα από αυτά τα βήματα θα είναι η συνάντηση του Τραμπ, του Πούτιν και του Ζελένσκι τον επόμενο μήνα».