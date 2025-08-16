«Νίκη» για τη Μόσχα η σύνοδος Τραμπ-Πούτιν λένε Ρώσοι αξιωματούχοι

«Η συνάντηση στην Αλάσκα επιβεβαίωσε την επιθυμία της Ρωσίας για ειρήνη, μακροπρόθεσμη και δίκαιη», δήλωσε ο Αντρέι Κλισάς, ανώτερος βουλευτής του κόμματος «Ενωμένη Ρωσία» του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής ως επιτυχία για τη Ρωσία και ήττα για την Ουκρανία και τους Eυρωπαίους συμμάχους της, οι οποίοι πιέζουν για μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

«Οι στόχοι της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης θα επιτευχθούν είτε με στρατιωτικά είτε με διπλωματικά μέσα», έγραψε ο Κλισάς.

«Μια νέα αρχιτεκτονική για την ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια βρίσκεται στην ατζέντα και όλοι πρέπει να την αποδεχθούν».

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας γνωστός για τις σκληροπυρηνικές του απόψεις, δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής απέδειξε ότι είναι δυνατόν να διεξαχθούν συνομιλίες χωρίς όρους – όπως επιμένει η Μόσχα – ενώ οι μάχες στην Ουκρανία συνεχίζονται.

Το πρωινό δελτίο ειδήσεων του ρωσικού καναλιού Channel One το Σάββατο τόνισε την επισημότητα της συνόδου κορυφής, το παγκόσμιο προφίλ της και την θερμή υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον Πούτιν, ο οποίος είχε εξοστρακιστεί από τους δυτικούς ηγέτες μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

«Το κόκκινο χαλί, οι χειραψίες και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που βρίσκονται σε όλες τις παγκόσμιες εκδόσεις και τηλεοπτικά κανάλια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ συνάντησε έναν επισκέπτη ηγέτη κατά την αποβίβασή του από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο.

Ο ανταποκριτής του στην Αλάσκα ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες είχαν προφανώς συμφωνήσει σε πολλά θέματα, αλλά δεν διευκρίνισε ποια ήταν αυτά.

«Το ίδιο το γεγονός της συνάντησης στην Αλάσκα, ο τόνος της και το αποτέλεσμα της αποτελούν μια σημαντική και κοινή επιτυχία και για τους δύο προέδρους, οι οποίοι συνέβαλαν προσωπικά σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αυτή τη στιγμή», έγραψε στο Telegram ο Κωνσταντίν Κοσάτσιεφ, πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της άνω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου.

Άλλοι σχολιαστές υιοθέτησαν πιο πικρό τόνο.

Γράφοντας για το War Gonzo, ένα φιλοπολεμικό κανάλι στο Telegram με πάνω από 800.000 συνδρομητές, ένας μπλόγκερ εξήρε τις δηλώσεις του Πούτιν ως «αρκετά ισχυρές», αλλά πρόσθεσε ότι η συνάντηση δεν απέφερε ορατά αποτελέσματα πέρα από το απλό γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε.

«Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Αν ξαναρχίσουν οι επιθέσεις μας εναντίον στόχων του ουκρανικού καθεστώτος, ο Τραμπ θα έχει λόγο να δηλώσει για άλλη μια φορά ότι «ο Πούτιν λέει ανοησίες» και να επιβάλει κυρώσεις και να διακόψει τη διαδικασία διαπραγματεύσεων που έχει ξεκινήσει», έγραψε ο μπλόγκερ Old Miner. «Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει η Ρωσία σταματήσει την ειδική στρατιωτική επιχείρηση λόγω ατέρμονων συνομιλιών;»