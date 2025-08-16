Ρωσία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 130 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο

Σύμφωνα με ρωσικούς κρατικούς αξιωματούχους, η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στην περιοχή της Ριαζάν, ενώ ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επρόκειτο για εργοστάσιο πυρίτιδας.

Οι ρωσικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών ανέφεραν ότι εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Δυστυχώς, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν», ανέφερε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από συντρίμμια και σοβαρές ζημιές σε κτίριο.

Πρόσθεσε ότι 130 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη.

Σύμφωνα με ανεξάρτητα μέσα, η έκρηξη συνέβη στο εργοστάσιο Elastik, που παράγει πυρίτιδα και πυρομαχικά.

Το 2021, έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο είχε σκοτώσει 17 άτομα.

Οι τοπικές αρχές της Ριαζάν κήρυξαν ημέρα πένθους.

«Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε ολόκληρη την περιοχή», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της Ριαζάν, Πάβελ Μάλκοφ.

Πηγή: ertnews.gr