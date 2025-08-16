#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο καγκελάριος Μερτς χαιρετίζει την προσπάθεια Τραμπ για την Ουκρανία

Χαιρέτισε «τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τις μάχες στην Ουκρανία και τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να επιτύχει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο καγκελάριος Μερτς χαιρετίζει την προσπάθεια Τραμπ για την Ουκρανία
Φρίντριχ Μερτς

Δημοσιεύθηκε: 16 Αυγούστου 2025 - 16:18

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε πριν από λίγο «τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τις μάχες στην Ουκρανία και τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να επιτύχει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας, καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», δήλωσε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ», παραπέμποντας ταυτόχρονα στο κοινό ανακοινωθέν ευρωπαίων ηγετών για την συνάντηση της Αλάσκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η πρώτη αντίδραση της Γερμανίας για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Μερτς: Ο Πούτιν οφείλει να συμφωνήσει σε εκεχειρία

Αύριο η βιντεοδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία

ΗΠΑ: Προσφέρουν στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο