«Αυτάρκης Ινδία» το σύνθημα Μόντι μετά τους δασμούς 50%

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε να οικοδομήσει μια «αυτάρκη Ινδία» και ανακοίνωσε φορολογικές και κανονιστικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος των επιχειρηματιών και της μεσαίας τάξης, στην πρώτη του μεγάλη ομιλία μετά την επιβολή δασμών 50% από τις ΗΠΑ στη χώρα.

Ο Μόντι δεν έκανε άμεση αναφορά στη ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η ομιλία του την Παρασκευή στο Κόκκινο Φρούριο του Δελχί, με αφορμή την 78η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Βρετανία, ήταν φορτισμένη με εθνικιστική ρητορική, καθώς υποσχέθηκε να θωρακίσει την οικονομία απέναντι στην εξάρτησή της από εισαγωγές που κυμαίνονται από μικροτσίπ έως κινητήρες για μαχητικά αεροσκάφη.

«Θέλω να πω στους πολίτες μας, στη νεολαία μας και σε όλους όσοι κατανοούν τη δύναμη της τεχνολογίας, ότι μέχρι το τέλος του έτους, τσιπ ημιαγωγών ‘Made in India’ θα είναι διαθέσιμα στην αγορά», είπε ο Μόντι, ο οποίος φορούσε πορτοκαλί τουρμπάνι και κασκόλ στα εθνικά χρώματα πορτοκαλί, λευκό και πράσινο.

Ο Μόντι ανακοίνωσε επίσης ότι η Ινδία θα προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του φόρου αγαθών και υπηρεσιών μέχρι τον Οκτώβριο, μια κίνηση που θα ωφελήσει τους φορολογούμενους της μεσαίας τάξης, ένα κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο για το κυβερνών κόμμα του, Bharatiya Janata, του 74χρονου ηγέτη.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε στην Ινδία δασμό 25% από την 1η Ιουλίου, ενώ την περασμένη εβδομάδα διπλασίασε το ποσοστό σε 50% προσθέτοντας έναν «δευτερεύοντα» δασμό 25% για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, το οποίο, όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, βοηθά στη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Λίγο πριν την ομιλία του Μόντι, αξιωματούχοι είχαν ιδιωτικά υποβαθμίσει την πιθανότητα να αναφερθεί ο πρωθυπουργός άμεσα στην αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Ο Μόντι έκανε ωστόσο έμμεση αναφορά στο αδιέξοδο που οδήγησε στη διακοπή των εμπορικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, θίγοντας τη σκληρή γραμμή της Ινδίας στην προστασία της αγροτικής της αγοράς από τον αμερικανικό ανταγωνισμό.

«Ο Μόντι θα σταθεί σαν τοίχος απέναντι σε κάθε πολιτική που απειλεί τα συμφέροντά τους. Η Ινδία δεν θα συμβιβαστεί ποτέ όταν πρόκειται για την προστασία των συμφερόντων των αγροτών μας», είπε.

Το ρήγμα μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ, του μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου της, έχει βυθίσει τη διευρυνόμενη στρατηγική τους συνεργασία στη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών και έχει αιφνιδιάσει πολλούς Ινδούς, αναζωπυρώνοντας τη δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ και τη Δύση σε μια χώρα που διατηρεί μακροχρόνια φιλία με τη Ρωσία.

«Οι Αμερικανοί κάνουν τα πράγματα πολύ δύσκολα για την Ινδία με την εκστρατεία δημόσιας πίεσης που ασκούν», δήλωσε ο C. Raja Mohan, επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Νοτιοασιατικών Σπουδών στη Σιγκαπούρη. «Ως ηγέτης μιας πολύ μεγάλης χώρας, ο πρωθυπουργός Μόντι δεν μπορεί να φανεί ότι υποκύπτει σε αυτές τις πιέσεις».

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε: «Ο Μόντι δίνει εντολή στο σύστημά του να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ με πραγματιστικό τρόπο και να βρει μια λύση».

Την Πέμπτη, ο υπουργός Εμπορίου Σουνίλ Μπαρθγουάλ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ινδία παραμένει «πλήρως δεσμευμένη με τις ΗΠΑ στις εμπορικές διαπραγματεύσεις», θυμίζουν οι Financial Times.

Το σύνθημα Atmanirbhar Bharat, ή «αυτάρκης Ινδία», αποτελεί διαχρονικό μότο του Μόντι, καθώς η χώρα επιδιώκει να καταστήσει τον εαυτό της λιγότερο εξαρτημένο από εισαγωγές βιομηχανικών αγαθών, όπως ημιαγωγών, προηγμένων μπαταριών, λιπασμάτων και ενέργειας.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία “Make in India” για την προώθηση της βιομηχανικής παραγωγής έχει φέρει ορισμένες επιτυχίες, όπως η απόφαση της Apple να μεταφέρει ένα σημαντικό τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας του iPhone στην Ινδία. Ωστόσο, η συνολική πρόοδος παραμένει αργή, καθώς, όπως υποστηρίζουν επενδυτές και οικονομολόγοι, η γραφειοκρατία είναι βαθιά ριζωμένη.

Την Παρασκευή, ο Μόντι ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ειδικής «ομάδας εργασίας για τις μεταρρυθμίσεις επόμενης γενιάς», με αποστολή τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για εταιρείες και επιχειρηματίες, τον περιορισμό του περιθωρίου για αυθαίρετες νομικές ενέργειες και την απλούστευση της νομοθεσίας, ώστε να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον.