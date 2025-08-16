Βουτιά 27 ετών στο spread δανεισμού κράτους-επιχειρήσεων στις ΗΠΑ

Το χάσμα μεταξύ του κόστους δανεισμού των αμερικανικών εταιρειών και των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1998, έπειτα από μια εκρηκτική άνοδο στις παγκόσμιες αγορές εταιρικών ομολόγων, την οποία οι επενδυτές προειδοποιούν ότι υποτιμά τις απειλές για την παγκόσμια οικονομία.

Το κόστος δανεισμού για εταιρείες επενδυτικής βαθμίδας στις αγορές εταιρικών ομολόγων των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης ανέρχεται σε 0,75 και 0,76 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα πάνω από τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αναφοράς, σύμφωνα με στοιχεία της Ice BofA. Αυτό οδήγησε τα spreads στις δύο αγορές — τα οποία λειτουργούν ως δείκτης κινδύνου χρεοκοπίας — την Παρασκευή στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1998 και το 2018 αντίστοιχα.

Η αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, έπειτα από μια σειρά συμφωνιών των ΗΠΑ με εταίρους όπως η ΕΕ, έχει τροφοδοτήσει την αισιοδοξία ότι μπορεί να αποφευχθεί ένα σενάριο παγκόσμιου εμπορικού πολέμου, βελτιώνοντας τις προοπτικές για τον εταιρικό τομέα.

Ωστόσο, οι επενδυτές προειδοποιούν ότι η απότομη άνοδος στις αγορές εταιρικών ομολόγων είναι ακόμη ένα σήμα, μετά την ανάκαμψη των μετοχών σε ιστορικά υψηλά, πως η αισιοδοξία της αγοράς έχει γίνει υπερβολική σε μια περίοδο που οι δασμοί των ΗΠΑ έχουν φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τη δεκαετία του 1930 και τα στοιχεία για την απασχόληση έχουν επιδεινωθεί.

«Οι αγορές εταιρικών ομολόγων δείχνουν και πάλι με έναν περίεργο τρόπο υπερβολική εμπιστοσύνη ότι η παγκόσμια οικονομία θα πάει μια χαρά, και δεν ξέρω γιατί είναι τόσο σίγουρες όσο είναι», δήλωσε ο Μπεν Ίνκερ, συν-επικεφαλής της κατανομής περιουσιακών στοιχείων στη διαχειρίστρια επενδύσεων GMO.

Ορισμένοι διαχειριστές κεφαλαίων προειδοποίησαν για μια δυσαρμονία μεταξύ των αγορών εταιρικών ομολόγων και των αγορών επιτοκίων, καθώς οι τελευταίες αναμένουν πέντε μειώσεις επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας από τη Federal Reserve μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, προβλέποντας ότι η κεντρική τράπεζα θα χρειαστεί να δράσει για να στηρίξει την επιβραδυνόμενη αμερικανική οικονομία. Τα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τους επόμενους μήνες θα παρακολουθούνται στενά για σημάδια ότι ο εμπορικός πόλεμος προκαλεί οικονομική ζημιά.

«Η αγορά εταιρικών ομολόγων σου λέει ότι δεν υπάρχει ζήτημα ανάπτυξης, η αγορά επιτοκίων σου λέει ότι υπάρχει μια κάποια ανησυχία», δήλωσε ο Ντέιβιντ Τσάαν της Franklin Templeton. «Οι δύο αγορές δεν ταιριάζουν ακριβώς μεταξύ τους».

Σε πρόσφατη ανάλυση, οι αναλυτές της Goldman Sachs επεσήμαναν ότι οι αγορές εταιρικών ομολόγων σε ΗΠΑ και Ευρώπη έχουν «σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει» τις διαφορετικές προοπτικές ανάπτυξης σε μια «υψηλά συσχετισμένη» άνοδο.