Ερντογάν: Ετοιμοι να συμβάλουμε στην εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανία

Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας και ευχόμαστε αυτή η νέα διαδικασία, με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι, να θέσει τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη, γράφει στο X.

Δημοσιεύθηκε: 16 Αυγούστου 2025 - 19:55

Την ικανοποίησή του για τη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα εξέφρασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες έδωσαν ώθηση για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο για την εδραίωση της ειρήνης.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση του Τούρκου προέδρου έχει ως εξής:

«Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Τραμπ και του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Πούτιν έδωσαν νέα ώθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

»Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας και ευχόμαστε αυτή η νέα διαδικασία, με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι, να θέσει τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη.

»Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο στην εδραίωση της ειρήνης».

