Στέλεχος του AfD θα αναλάβει ένα γερμανικό κρατίδιο το 2026

Δημοσκόπηση του INSA δείχνει ότι η πλειοψηφία των Γερμανών εκτιμά ότι το ακροδεξιό κόμμα θα αναλάβει την επόμενη χρονιά τη διακυβέρνηση ενός κρατιδίου. Εκλογές θα γίνουν σε Βάδη-Βυρτεμβέργη, Ρηνανία-Παλατινάτο, Σαξονία-Άνχαλτ, Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Δημοσιεύθηκε: 17 Αυγούστου 2025 - 09:08

Το 68% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA, για λογαριασμό της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας Bild, θεωρεί πως στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) θα αναλάβει τη διακυβέρνηση τουλάχιστον ενός ομοσπονδιακού κρατιδίου το 2026.

Εκλογές σε κρατίδια έχουν προγραμματιστεί την επόμενη χρονιά σε Βάδη-Βυρτεμβέργη, Ρηνανία-Παλατινάτο, Σαξονία-Άνχαλτ, Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 43% των ερωτηθέντων εκτιμά πως στέλεχος της ακροδεξιάς θα κερδίσει τις εκλογές σε τουλάχιστον ένα ομοσπονδιακό κρατίδιο, ενώ το 25% θεωρεί πως η AfD θα επικρατήσει σε δύο ή περισσότερα. Το 19% δεν πιστεύει ότι στέλεχος του AfD θα αναλάβει τη διακυβέρνηση κρατιδίου, ενώ το 13% απέφυγε να κάνει πρόβλεψη.

Το 47% των ερωτηθέντων δήλωσε αντίθετο σε ενδεχόμενη συνεργασία της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με την AfD. Ωστόσο, τέσσερις στους δέκα απορρίπτουν το λεγόμενο «τείχος» κατά της συνεργασίας με την ακροδεξιά, ενώ το 6% απάντησε ότι δεν το ενδιαφέρει και το 7% αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σε ψήφισμα του 2018, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας τόσο με την ακροδεξιά AfD όσο και με το κόμμα της Αριστεράς.

