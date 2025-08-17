Οι ψηφιακοί κανόνες της ΕΕ εμπόδιο στην εμπορική συμφωνία με ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αποτρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το να στοχοποιήσουν τους ψηφιακούς κανόνες του μπλοκ, καθώς οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στις τελικές λεπτομέρειες μιας καθυστερημένης δήλωσης για την επίσημη επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας που επετεύχθη τον περασμένο μήνα, γράφουν οι Financial Times.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι διαφωνίες σχετικά με τη διατύπωση που αφορά τα «μη δασμολογικά εμπόδια», τα οποία οι ΗΠΑ θεωρούν ότι περιλαμβάνουν και τους ψηφιακούς κανόνες, είναι μεταξύ των αιτιών για την καθυστέρηση της δήλωσης, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η δήλωση αναμενόταν αρχικά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ιουλίου από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τους FT.

Η συμφωνία του Ιουλίου επέβαλε δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εισαγωγές — το μισό από το αρχικά απειλούμενο ποσοστό — και βοήθησε να αποφευχθεί ένας ευρύτερος εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο συμμάχων, οι οποίοι μαζί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι ΗΠΑ ήθελαν να κρατήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παραχωρήσεων σχετικά με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της ΕΕ (Digital Services Act - DSA), τον οποίο η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι περιορίζει την ελευθερία του λόγου και επιβάλλει κόστος στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, σύμφωνα με τους FT. Η Κομισιόν έχει τονίσει ότι η χαλάρωση αυτών των κανόνων αποτελεί κόκκινη γραμμή.

Ο DSA της ΕΕ είναι ένας εμβληματικός νόμος που αποσκοπεί στο να καταστήσει το διαδικτυακό περιβάλλον ασφαλέστερο και δικαιότερο, υποχρεώνοντας τους τεχνολογικούς κολοσσούς να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του λόγου μίσους και του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Κομισιόν ανέμενε ότι ο Τραμπ θα υπέγραφε έως τις 15 Αυγούστου εκτελεστικό διάταγμα για τη μείωση των δασμών στις εξαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ από 27,5% σε 15%. Ωστόσο, ένας αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι αυτό θα καθυστερήσει μέχρι να οριστικοποιηθεί η κοινή δήλωση, σύμφωνα με τους FT.