Αγκυρα και Βουδαπέστη ενημέρωσε ο Λαβρόφ για τη Σύνοδο στην Αλάσκα

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες το Σάββατο με τους Τούρκο και Ούγγρο ομολόγους του, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, λίγες ώρες μετά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, η οποία δεν απέφερε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που φιλοξένησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή για διμερείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ότι το Κίεβο θα πρέπει να συνάψει συμφωνία με τη Μόσχα, γιατί «η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι».

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Λαβρόφ και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Τουρκίας, ανέφερε το ρωσικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του.

«Οι υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης υψηλού επιπέδου Ρωσίας–ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου», ανέφερε το υπουργείο στην σύντομη ανακοίνωση.

Η Τουρκία έχει προσπαθήσει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους και με τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενεργώντας ως μέλος του ΝΑΤΟ, εταίρος τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας, αλλά και ως πιθανός μεσολαβητής.

Ο Λαβρόφ είχε επίσης συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ, κατά την οποία «οι πλευρές συζήτησαν ζητήματα που σχετίζονται με την ουκρανική κρίση στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής Ρωσίας–ΗΠΑ».

Οπως θυμίζει το Reuters, η Ουγγαρία έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τη Ρωσία σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, συχνά αντιτιθέμενη στις κυρώσεις της ΕΕ και συνεχίζοντας τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας με τη Μόσχα, γεγονός που της έχει προκαλέσει επικρίσεις από δυτικούς συμμάχους του Κιέβου.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε το Σάββατο, μετά τη συνάντηση Πούτιν–Τραμπ, ότι «ο κόσμος είναι πιο ασφαλής σήμερα απ’ ό,τι ήταν χθες», ενώ άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν στην κοινή τους δήλωση ότι «εναπόκειται στην Ουκρανία να λάβει αποφάσεις για τα εδάφη της».