Ακυρώθηκε ταξίδι Αμερικανών στο Νέο Δελχί για εμπορικές συνομιλίες

Η προγραμματισμένη επίσκεψη Αμερικανών διαπραγματευτών στο Νέο Δελχί για το θέμα του εμπορίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου ακυρώθηκε, σύμφωνα με πηγή, καθυστερώντας τις συνομιλίες και διαψεύδοντας τις ελπίδες ότι θα αποτραπούν οι πρόσθετοι αμερικανικοί δασμοί σε ινδικά προϊόντα από τις 27 Αυγούστου.

Ο τρέχων γύρος διαπραγματεύσεων για τη διμερή εμπορική συμφωνία είναι πλέον πιθανό να αναβληθεί για άλλη ημερομηνία, η οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί, δήλωσε στο Reuters η πηγή, με άμεση γνώση του θέματος.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Νέο Δελχί ανέφερε ότι δεν έχει πρόσθετες πληροφορίες για τις συνομιλίες σχετικά με το εμπόριο και τους δασμούς, οι οποίες διεξάγονται από το Γραφείο του Αμερικανού Αντιπροσώπου για το Εμπόριο (USTR).

Το ινδικό υπουργείο Εμπορίου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε πρόσθετο δασμό 25% σε ινδικά προϊόντα, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί, σε μια κίνηση που κλιμάκωσε απότομα τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο νέος συντελεστής, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από τις 27 Αυγούστου, θα αυξήσει τους δασμούς σε ορισμένες ινδικές εξαγωγές έως και στο 50% — από τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν επιβληθεί σε οποιονδήποτε εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Νέου Δελχί και Ουάσιγκτον κατέρρευσαν έπειτα από πέντε γύρους διαπραγματεύσεων λόγω διαφωνιών σχετικά με το άνοιγμα των τεράστιων αγροτικών και γαλακτοκομικών τομέων της Ινδίας και τη διακοπή των αγορών ρωσικού πετρελαίου.

Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών έχει δηλώσει ότι η χώρα στοχοποιείται άδικα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να αγοράζουν προϊόντα από τη Ρωσία.