Παρουσία φον ντερ Λάιεν, Μερτς, Μακρόν το ραντεβού Ζελένσκι-Τραμπ

«Κατόπιν αιτήματος Ζελένσκι, θα συμμετάσχω σε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», γνωστοποίησε. Ανακοίνωσε συμμετοχή και ο Μερτς.

Δημοσιεύθηκε: 17 Αυγούστου 2025 - 13:14

Τελ. Ενημ.: 17 Αυγούστου 2025 - 13:52

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως θα συμμετάσχει στη συνάντηση που θα έχουν αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη συνάντηση αυτή έχουν προσκληθεί και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω σε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», τόνισε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο Χ.

Χθες Σάββατο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε πως Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν μέσα στην ημέρα αν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

Στη συνάντηση θα μετέχει και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ τη συμμετοχή επιβεβαίωσε και ο Εμμάνουελ Μακρόν.

Στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε χθες το Ελιζέ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε επίσης σήμερα ότι θα υποδεχθεί αργότερα σήμερα στις Βρυξέλλες τον Ουκρανό πρόεδρο και θα συμμετάσχουν μαζί στη βιντεοδιάσκεψη αυτή.

