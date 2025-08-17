#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νετανιάχου: Οι διαδηλώσεις για τερματισμό του πολέμου ενισχύουν τη Χαμάς

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους στο Ισραήλ σήμερα για να απαιτήσουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα εγγυάται την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Νετανιάχου: Οι διαδηλώσεις για τερματισμό του πολέμου ενισχύουν τη Χαμάς

Δημοσιεύθηκε: 17 Αυγούστου 2025 - 15:44

Οι μεγάλες διαδηλώσεις που γίνονται σήμερα στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων μέσω διαπραγματεύσεων ενισχύουν τη θέση της Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Εκείνοι που καλούν σήμερα για τερματισμό του πολέμου χωρίς ήττα της Χαμάς όχι μόνο ενισχύουν τη θέση της Χαμάς και καθυστερούν την απελευθέρωση των ομήρων μας, αλλά και εγγυώνται ότι οι φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου θα επαναληφθούν ξανά και ξανά και ότι θα πρέπει να πολεμάμε έναν ατελείωτο πόλεμο», είπε ο Νετανιάχου στην εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους στο Ισραήλ σήμερα για να απαιτήσουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα εγγυάται την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 σε ισραηλινό έδαφος, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

