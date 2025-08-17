Ρούμπιο: Και οι δυο πλευρές θα πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος

Ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο CBS, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο συνέχισης του πολέμου επί μακρόν.

Αιτιολόγησε την απουσία επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία –με τις οποίες είχε απειλήσει ο Τραμπ πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν- λέγοντας: «(…)ο στόχος μας δεν είναι να σκηνοθετήσουμε μια παραγωγή για να πει ο κόσμος, α, πόσο δραματικά αποχώρησε (σ.σ. ο Τραμπ από τις συνομιλίες). Ο στόχος μας εδώ είναι να έχουμε μια ειρηνευτική συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος.»

«(…) Προφανώς νοιώσαμε και συμφώνησα, πως υπάρχει αρκετή πρόοδος, όχι πολλή πρόοδος, αλλά σημειώθηκε αρκετή πρόοδος σε αυτές τις συνομιλίες για να μας επιτρέψει να πάμε στην επόμενη φάση»

«(…) Δεν λέω πως βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά λέω πως είδαμε κίνηση, αρκετή κίνηση για να δικαιολογήσει μια follow up συνάντηση με τον Ζελένσκι κα τους Ευρωπαίους».

«(…) Μιλάτε για τις κυρώσεις. Κοιτάξτε, στο τέλος της μέρας, αν η ειρήνη δεν θα είναι δυνατή εδώ, και απλώς θα συνεχίσει ο πόλεμος, ο κόσμος θα συνεχίσει να πεθαίνει κατά χιλιάδες, τότε ο Πρόεδρος έχει αυτή την επιλογή να έρθει και να επιβάλλει νέες κυρώσεις. Αν το έκανε όμως αυτό τώρα, τη στιγμή που ο Πρόεδρος θα βάλει όλες αυτές τις επιπλέον κυρώσεις, αυτό θα είναι το τέλος των συνομιλιών. Θα έχετε βασικά «κλειδώσει» τουλάχιστον ενάν-ενάμισι ακόμα χρόνο πολέμου και θανάτου και καταστροφής. Μπορεί δυστυχώς να καταλήξουμε εκεί, αλλά δεν θέλουμε να καταλήξουμε εκεί».

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ δέχθηκαν όλες τις απαιτήσεις που φέρεται να είχε ο Πούτιν –εκχώρηση του ελέγχου του Ντονέτσκ, αναγνώριση της ρωσικής ως επίσημης γλώσσας στην Ουκρανία και κάποια ζητήματα που αφορούν στη ρωσορθόδοξη εκκλησία-ο κ. Ρούμπιο είπε πως «οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να δεχθούν ή να απορρίψουν οτιδήποτε, επειδή τελικά εξαρτάται από τους Ουκρανούς».

Σημείωσε πως υπήρξαν ορισμένες ιδέες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οι Ουκρανοί –δεν ανέφερε λεπτομέρειες- τονίζοντας πως «υπάρχουν πράγματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης (Τραμπ-Πούτιν) που έχουν την προοπτική να οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις και πρόοδο».

Σχολίασε πάντως πως «για να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, αυτό είναι απλώς γεγονός, μπορεί να μην μας αρέσει, μπορεί να μην είναι ευχάριστο, μπορεί να είναι δυσάρεστο, αλλά προκειμένου να υπάρξει τέλος στον πόλεμο, υπάρχουν πράγματα που η Ρωσία θέλει που δεν μπορεί να έχει, και υπάρχουν πράγματα που η Ουκρανία θέλει και δεν θα έχει. Και οι δυο πλευρές θα πρέπει να εγκαταλείψουν κάτι για να φτάσουν στο τραπέζι, για να το κάνουν να συμβεί.».