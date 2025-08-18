#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ανοδικά οι ασιατικές αγορές με το βλέμμα στις ΗΠΑ - Πιέσεις στη Σεούλ

Τραμπ: Όχι επιστροφή της Κριμαίας, όχι ένταξη στο ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως αν το θέλει, υποστηρίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ ο Ουκρανός ομόλογός του ελπίζει πως η «κοινή δύναμη» Ουκρανίας-ΗΠΑ-ΕΕ θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει ειρήνη.

Τραμπ: Όχι επιστροφή της Κριμαίας, όχι ένταξη στο ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 06:41

Αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής της Κριμαίας στην Ουκρανία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, ενώ μιλά για «μεγάλη μέρα» αναφερόμενος στη σημερινή σύνοδο με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά. Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε. Δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία που έδωσε ο Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια χωρίς έναν πυροβολισμό!) και ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Κάποια πράγματα ποτέ δεν αλλάζουν!», έγραψε στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

 

Από την πλευρά του, κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως ελπίζει η «κοινή δύναμη» της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους ομολόγους της να αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει ειρήνη.

«Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσκληση. Όλοι μας θέλουμε εξίσου να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος γρήγορα και αξιόπιστα», δήλωσε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram μετά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον αργά το βράδυ της Κυριακής.

«Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη.

