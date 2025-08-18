Τραμπ: Όχι επιστροφή της Κριμαίας, όχι ένταξη στο ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά. Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε. Δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία που έδωσε ο Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια χωρίς έναν πυροβολισμό!) και ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Κάποια πράγματα ποτέ δεν αλλάζουν!», έγραψε στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως ελπίζει η «κοινή δύναμη» της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους ομολόγους της να αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει ειρήνη.

«Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσκληση. Όλοι μας θέλουμε εξίσου να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος γρήγορα και αξιόπιστα», δήλωσε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram μετά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον αργά το βράδυ της Κυριακής.

«Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη.