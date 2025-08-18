#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ανοδικά οι ασιατικές αγορές με το βλέμμα στις ΗΠΑ - Πιέσεις στη Σεούλ

Ουλιάνοφ: Και η Μόσχα χρειάζεται αξιόπιστες εγγυήσεις

Η Ρωσία συμφωνεί για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, αλλά και η Μόσχα χρειάζεται εγγυήσεις πολύ πιο αξιόπιστες από τις «περιβόητες υποσχέσεις του 1990 ότι το ΝΑΤΟ δεν θα κινηθεί ούτε ίντσα προς τα ανατολικά», λέει ο Ρώσος πρέσβης.

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 06:58

Η Ρωσία συμφωνεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία πρέπει να παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας στο Κίεβο, αλλά και η Μόσχα χρειάζεται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας, δήλωσε ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, πρέσβης της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

«Πολλοί ηγέτες των κρατών της ΕΕ τονίζουν ότι μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να παρέχει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας ή διαβεβαιώσεις για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ουλιάνοφ στο X. «Η Ρωσία συμφωνεί με αυτό. Αλλά έχει το ίδιο δικαίωμα να αναμένει ότι η Μόσχα θα λάβει αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφάλειας».

«Τι έχει να προσφέρει η Δύση; Προφανώς δεν έχουν αρχίσει να το σκέφτονται ακόμα. Είναι ένα λάθος, που πρέπει να διορθωθεί. Η Ρωσία θα βοηθήσει από αυτήν την άποψη στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Περιττό να πούμε πως τέτοιες εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι πολύ πιο αξιόπιστες από τις περιβόητες υποσχέσεις του 1990 πως «το ΝΑΤΟ δεν θα κινηθεί ούτε ίντσα προς τα ανατολικά».

 

