Χασούρα δισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ από κινεζικές penny stocks

Οι επενδυτές έχασαν δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο στοιχηματίζοντας σε μια χούφτα μικρών κινεζικών μετοχών εισηγμένων στις ΗΠΑ, οι οποίες κατέρρευσαν λίγο μετά την έντονη προώθησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επτά εισηγμένες μικρής κεφαλαιοποίησης στον Nasdaq — Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology και Pheton Holdings — έχασαν πάνω από 80% της αξίας τους σε λίγες μόνο συνεδριάσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι πτώσεις διέγραψαν συνολικά 3,7 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή τους αξία, σύμφωνα με στοιχεία τιμών που αναλύθηκαν από την InvestorLink. Και οι επτά μετοχές είχαν εκτοξευθεί πριν την αιφνίδια πτώση τους, καθώς είχαν προωθηθεί σε επενδυτές μέσω ομάδων στο WhatsApp και σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτές και επενδυτές δήλωσαν ότι οι κινήσεις έφεραν πολλά χαρακτηριστικά από κινήσεις «pump-and-dump». Δεν υπάρχει ένδειξη ότι οποιαδήποτε από τις συγκεκριμένες εταιρείες είχε ανάμειξη στις ασυνήθιστες αυτές κινήσεις των μετοχών. Καμία από τις επτά δεν απάντησε σε αιτήματα σχολιασμού που έγινε από τους Financial Times.

Η στρατηγική «pump-and-dump» — όπου άτομα με συμφέροντα φουσκώνουν τεχνητά την τιμή μιας μετοχής πριν πουλήσουν απότομα τις δικές τους — αποτελούν μάστιγα για τις αμερικανικές αγορές εδώ και δεκαετίες, αλλά αποτέλεσαν μεγάλο πρόβλημα τελευταία φορά την περίοδο 2020–2021, όταν δεκάδες ζημιογόνες κινεζικές εταιρείες εκτινάχθηκαν και κατόπιν κατέρρευσαν αμέσως μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο.

Το FBI δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι παρατήρησε αύξηση 300% ετησίως στις καταγγελίες θυμάτων. Πρόσθεσε ότι επενδυτές στοχοποιούνται μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα που υποδύονται «νόμιμες χρηματιστηριακές εταιρείες ή γνωστούς χρηματιστηριακούς αναλυτές».

Πολλές από τις απάτες συνδέονται με τον αριθμό-ρεκόρ κινεζικών εταιρειών που μπήκαν σε αμερικανικά χρηματιστήρια το 2024, μια τάση που συνεχίζεται και φέτος, με εταιρείες από Κίνα και Χονγκ Κονγκ να κυριαρχούν στην κατά τα άλλα νωθρή αγορά IPO μικρών μετοχών στις ΗΠΑ.

Μεταξύ των θυμάτων φερόμενων απάτων τύπου «pump-and-dump» περιλαμβάνονται πρωτοεμφανιζόμενοι επενδυτές και ένας πρώην διπλωμάτης, σύμφωνα με αλληλογραφία που είδε η Financial Times.

Η Tia Castagno, που διατηρεί επιχείρηση executive coaching στο Λονδίνο, προστέθηκε σε ομάδα WhatsApp αφότου έκανε κλικ σε διαφήμιση στο Facebook. Τελικά έχασε όλες τις αποταμιεύσεις της, έχοντας πειστεί να επενδύσει στην Ostin Technology από αυτό που φαινόταν να είναι νόμιμη αμερικανική επενδυτική εταιρεία.

«Υπάρχει ένα αίσθημα κενού στο στομάχι μου και ντροπής. Συνεχώς αμφισβητώ την κρίση μου και θυμάμαι πώς ένιωσα όταν μου τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια», είπε στους FT.

Ο δικηγόρος Ryan Sweetnam από το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι είχε «πάνω από εκατό πελάτες που ενεπλάκησαν σε pump-and-dump κινεζικών penny stocks και με ανέθεσαν τους τελευταίους μήνες». Αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές έχουν επανειλημμένα προειδοποιηθεί ότι ορισμένες μετοχές χρησιμοποιούνται ως οχήματα απάτης.