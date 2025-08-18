#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Περισσότερη πίεση στη Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ- Ζελένσκι

«Μάλλον δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι όλος ο κόσμος έχει στραμμένο το βλέμμα του στην Ουάσινγκτον», επεσήμανε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών από το Τόκιο.

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 09:27

Να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία, μεταξύ άλλων με την παροχή επιπλέον βοήθειας στην Ουκρανία, προκειμένου να αναγκαστεί η Μόσχα να κάνει παραχωρήσεις προς «μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια», ζήτησε σήμερα (18/8) η Γερμανία διά στόματος τους υπουργού Εξωτερικών της. 

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ έκανε τις δηλώσεις αυτές από το Τόκιο λίγες ώρες πριν τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Μάλλον δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι όλος ο κόσμος έχει στραμμένο το βλέμμα του στην Ουάσινγκτον», επεσήμανε ο Γερμανός υπουργός στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ιάπωνα ομόλογό του Τακέσι Ιγουάγια.

«Οι σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας είναι κεντρικής σημασίας διότι η Ουκρανία θα πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της αποτελεσματικά ακόμη και μετά από μια συμφωνία εκεχειρίας και ειρήνης», σημείωσε ο Βάντεφουλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

