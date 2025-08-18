Ανοιξε ξανά την... κάνουλα με τις σπάνιες γαίες η Κίνα

Οι εξαγωγές προϊόντων σπανίων γαιών της Κίνας — συμπεριλαμβανομένων μαγνητών — συνέχισαν την ανάκαμψή τους τον Ιούλιο, μήνες μετά την απειλή του Πεκίνου για πρόκληση παγκόσμιας έλλειψης η οποία έγινε σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την εμπορική σύγκρουση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι όγκοι που στάλθηκαν στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 69%, φτάνοντας τους 6.422 τόνους τον Ιούλιο — το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο φέτος, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg News.

Οι προμήθειες κατέρρευσαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, αφότου η Κίνα επέβαλε εκτεταμένους ελέγχους στις εξαγωγές μαγνητών σπανίων γαιών, σε αντίποινα για τις απειλές επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, το Πεκίνο συμφώνησε να επιταχύνει τις αποστολές αφού οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εμπορική εκεχειρία.

Ο Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Κίνα «βρίσκεται περίπου στα μισά του δρόμου» όσον αφορά την επιστροφή των προμηθειών στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την επιβολή των ελέγχων.

Η «εργαλειοποίηση» των σπανίων γαιών από την Κίνα δεν επηρέασε μόνο τις ΗΠΑ, καθώς και οι αυτοκινητοβιομηχανίες από την Ευρώπη έως την Ινδία αντιμετώπισαν προβλήματα.