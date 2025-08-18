Qantas: Πρόστιμο ύψους $58 εκατ. για καταχρηστικές απολύσεις

Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους ύψους 90 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (58,64 εκατ. αμερικανικά δολάρια) διέταξε δικαστήριο να καταβάλει η Qantas Airways η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας σήμερα Δευτέρα (18/8), για την παράνομη απόλυση 1.820 ατόμων προσωπικού εδάφους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. COVID-19. Παράλληλα όπως αναφέρει το Reuters, το δικαστήριο την επέκρινε για έλλειψη μεταμέλειας.

Επιβάλλοντας το πρόστιμο, το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί από δικαστήριο σε εταιρεία στην ιστορία της εργατικής νομοθεσίας της Αυστραλίας, ο δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου Μάικλ Λι καταφέρθηκε επίσης εναντίον της δικαστικής στρατηγικής της αεροπορικής εταιρείας.

Ενώ η Qantas προχώρησε σε αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο και τη διοικητική της ομάδα, ο Λι δήλωσε ότι οι επακόλουθες δηλώσεις έμοιαζαν περισσότερο ότι προσπαθούσαν να απαλύνουν τη «ζημιά» που είχε προκαλέσει η υπόθεση στην εταιρεία, παρά έδειχναν μεταμέλεια για τη ζημιά που προκλήθηκε στους εργαζόμενους.

«Δέχομαι ότι η Qantas λυπάται, αλλά δεν είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η λύπη δεν είναι, τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό ... το λάθος είδος λύπης», πρόσθεσε.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι το ύψος της ποινής, περίπου το 75% του μέγιστου που θα μπορούσε να είχε ορίσει, ήταν σημαντικό για να διασφαλιστεί ότι «δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι κάτι σαν το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Όπως διευκρίνισε, τα 50 εκατ. δολάρια από το πρόστιμο θα καταβληθούν στην Ένωση Εργαζομένων στις Μεταφορές (TWU), η οποία άσκησε την αγωγή κατά της Qantas.

Μετά την απόφαση, ο Μάικλ Κέιν, εθνικός γραμματέας της TWU, δήλωσε: «Παρά τις αντιξοότητες, τα βάλαμε με ένα μεγαθήριο ... που είχε δείξει ότι είναι αδίστακτο, και κερδίσαμε».

Η σημερινή απόφαση έρχεται μετά τη συμφωνία τον περασμένο Δεκέμβριο για ένα ταμείο αποζημίωσης ύψους 120 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας, που επιτεύχθηκε μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και των απολυμένων εργαζομένων.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η διοίκηση της Qantas αποφάσισε να απολύσει 1.820 άτομα του προσωπικού εδάφους και να μεταφέρει την εργασία τους σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Η Qantas δήλωσε ότι επρόκειτο για μια εμπορική απόφαση, εντούτοις το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο το 2021 έκρινε ότι η κίνηση αυτή συνιστούσε «δυσμενή ενέργεια», εμποδίζοντας το προσωπικό να ασκήσει τα εργασιακά του δικαιώματα και να συνδικαλιστεί, κατά παράβαση του νόμου περί δίκαιης εργασίας της Αυστραλίας.

Αξιολογώντας τις ενέργειες της Qantas, ο δικαστής Λι δήλωσε ότι δεν πείστηκε ότι είχε πραγματικά μετανοήσει και επέκρινε την επιχειρησιακή της κουλτούρα, την προσέγγιση των δημόσιων σχέσεων και τη στρατηγική των δικαστικών διαδικασιών.