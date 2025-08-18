#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κρίσιμος ο ρόλος της Μελόνι στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έφτασε στην Ουάσιγκτον για να πάρει μέρος στην συνάντηση του προέδρου Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 14:53

Η επίσημη θέση της ιταλικής κυβέρνησης είναι ότι πρέπει να επιτευχθεί μια ειρήνη, η οποία να εξασφαλίζει την κυριαρχία και την ασφάλεια της Ουκρανίας, διατηρώντας την πίεση επί της Ρωσίας. Σύμφωνα με τη Ρώμη χρειάζονται επίσης «αξιόπιστες και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για το μέλλον του ουκρανικού κράτους. Όπως υπογραμμίζει ο Τύπος, σε αντίθεση με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, η Ιταλία δεν θέλει να στείλει στρατιώτες προς εγγύηση της όποιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προσπαθήσει να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η ιδεώδης λύσης θα ήταν να παγιωθεί η κατάσταση που έχει προκύψει μέχρι σήμερα από την πολεμική αντιπαράθεση, με τη σχετική κατανομή εδαφών. Μια θέση που αναμένεται να υποστηρίξει, εξηγώντας ότι για να καταλάβουν όλο το Ντονμπάς, οι Ρώσοι θα χρειάζονταν πολύ χρόνο και μεγάλες θυσίες σε ανθρώπινες ζωές.

Ουκρανία, όπως …Κορέα;

Η Ιταλία, θα προτιμούσε μια λύση που θα θυμίζει εκείνη της Κορέας, με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να αποδέχονται ότι δεν θα διεκδικήσουν άλλες περιοχές με την δύναμη των όπλων και ότι θα επιλέξουν την ειρηνική διαπραγμάτευση.

Πολλοί αναλυτές όμως θεωρούν το ενδεχόμενο αυτό μάλλον ουτοπικό, από την στιγμή που τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, όσο και ο Ρώσος ομόλογός του Πούτιν τάσσονται υπέρ της ανταλλαγής εδαφών. Όπως διαρρέει πάντως στη Ρώμη, σύμβουλοι της Ιταλίδας πρωθυπουργού πιστεύουν ότι ακόμη και αν η Ρωσία εξασφαλίσει όλο το Ντονμπάς, παραχωρώντας μικρότερες εκτάσεις, το σημαντικό είναι να μην δοθεί στη Μόσχα πάνω από το 20% της συνολικής ουκρανικής επικράτειας.

Έως τώρα η  Τζόρτζια Μελόνι δεν θέλησε να απομονωθεί από τους Ευρωπαίους συμμάχους, αλλά ο κύριος στόχος της είναι να διατηρήσει την προνομιακή της σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι βέβαιο, πάντως, ότι θα επιμείνει στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και στην ανάγκη -σε περίπτωση νέας επίθεσης από μέρους της Μόσχας- όλοι οι δυτικοί σύμμαχοι να υπερασπίσουν άμεσα την Ουκρανία. Με σαφή αναφορά στο άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο η Ιταλία είχε επικαλεσθεί πρώτη, ήδη από τον περασμένο Μάρτιο.

Πηγή: Deutsche Welle 

