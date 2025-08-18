#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση κατά μονάδας της αζερικής SOCAR στην Οδησσό

Επλήγησαν δεξαμενές πετρελαίου της κρατικής εταιρείας του Αζερμπαϊτζάν για δεύτερη φορά σε διάστημα δύο εβδομάδων. Απάντηση από το Μπακού ζητά το Κίεβο.

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση κατά μονάδας της αζερικής SOCAR στην Οδησσό

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 15:32

Ρωσικά drones έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου της κρατικής εταιρείας του Αζερμπαϊτζάν SOCAR στην περιοχή της Οδησσού για δεύτερη φορά σε διάστημα δύο εβδομάδων, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Χ ότι «η σκόπιμη ρωσική επίθεση ήταν επίθεση όχι μόνο εναντίον μας, αλλά και εναντίον των σχέσεών μας και της ενεργειακής ασφάλειας».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρι Σιμπίχα ζήτησε «μια προσήκουσα διπλωματική και νομική απάντηση» από το Μπακού προς τις ενέργειες κατά των συμφερόντων του Αζερμπαϊτζάν.

Στις 8 Αυγούστου ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε μονάδα αποθήκευσης πετρελαίου της SOCAR. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εγγυήσεις ασφαλείας και εδαφικό το βασικό μενού στον Λευκό Οίκο

Ράχμαν: Ο Ζελένσκι στον λάκκο των λεόντων

Κρίσιμος ο ρόλος της Μελόνι στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ουκρανία-Ρωσία: Η Κίνα υπέρ μίας συμφωνίας αποδεκτής από όλες τις πλευρές

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο