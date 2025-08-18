#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Παρών και ο Βανς στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα παραστεί στη συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ-Ουκρανίας. Ίδια σύνθεση με τη συνάντηση που έμεινε στην ιστορία προ μηνών, ερώτημα η έκβασή της.

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 15:40

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βάνς θα παραστεί σήμερα στη συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόνλαντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, μετέδωσε το ABC News επικαλούμενο πηγή που έχει γνώση του προγράμματος.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την είδηση. 

Ίδια ήταν η σύνθεση στη συνάντηση προ μηνών που έμεινε στην ιστορία, λόγω της κατσάδας που έφαγε ο Ουκρανός πρόεδρος από το αμερικανικό προεδρικό δίδυμο. Ερώτημα ποια θα είναι η αποψινή έκβαση...

 

