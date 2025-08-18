#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διακοπή της ροής πετρελαίου προς Ουγγαρία έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ρωσικό υποσταθμό

Η Ουγγαρία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα που μεταφέρει το ρωσικό πετρέλαιο μέσω της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας στην Ουγγαρία και την Σλοβακία.

Διακοπή της ροής πετρελαίου προς Ουγγαρία έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ρωσικό υποσταθμό

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 21:25

Η ροή του ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία έχει διακοπεί μετά την ουκρανική επίθεση κατά σταθμού μετασχηματισμού του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα, ανακοίνωσε ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιζάρτο.

Η Ουγγαρία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα που μεταφέρει το ρωσικό πετρέλαιο μέσω της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας στην Ουγγαρία και την Σλοβακία.

Ο Σιζάρτο έγραψε στο Facebook ότι μίλησε με τον ρώσο υφυπουργό Ενέργειας Πάβελ Σοροκίν ο οποίος του είπε ότι δεν είναι σαφές πότε θα αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου.

Αντίθετα με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Ουγγαρία έχει διατηρήσει στενές πολιτικές και επιχειρηματικές σχέσεις με την Ρωσία, καθώς και την ενεργειακή της εξάρτηση από την Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

Πέρυσι, ο Σιζάρτο είχε δηλώσει ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα παραμείνει ο κύριος δίαυλος εισαγωγής πετρελαίου για την χώρα του.

Πριν από τη σημερινή διακοπή, η ροή είχε προσωρινά διακοπεί την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού στις 13 Αυγούστου ότι ουκρανικά drones έπληξαν τον σταθμό διύλισης της Ουνιέτσα στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο πλανήτης θα πλημμυρίσει... πετρέλαιο

Σ. Αραβία: Άνοδος ρεκόρ για τη βιομηχανική παραγωγή το δεύτερο τρίμηνο

Ορμπάν: Έχουν χάσει τον πόλεμο οι Ουκρανοί

Το ποντάρισμα της Helleniq Energy στις ΑΠΕ της ΝΑ Ευρώπης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο