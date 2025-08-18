Τραμπ: Εχω σταματήσει έξι πολέμους σε έξι μήνες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο με επίκεντρο τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία αναφέροντας σε μήνυμά του: «Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα».

«Μια σημαντική ημέρα στον Λευκό Οίκο. Δεν είχαμε ποτέ τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ την ίδια στιγμή. Μια μεγάλη τιμή για την Αμερική!!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Έχω διευθετήσει 6 πολέμους σε 6 μήνες, ένας από αυτούς μια πιθανή πυρηνική καταστροφή, κι όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω την Wall Street Journal και άλλους που δεν έχουν ιδέα, να μου λένε όλα όσα κάνω λάθος για το ΧΑΟΣ Ρωσίας/Ουκρανίας. Αυτός είναι ο πόλεμος του κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου. Είμαι εδώ μόνο για να τον σταματήσω. Δεν θα είχε συμβεί ΠOTE αν ήμουν πρόεδρος. Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανθρώπων που εργάζονται σε όλες αυτές τις συγκρούσεις εδώ και χρόνια και δεν μπόρεσαν ποτέ να κάνουν τίποτα για να τις σταματήσουν. Είναι ΗΛΙΘΙΟΙ, χωρίς κοινή λογική, νοημοσύνη ή κατανόηση».

«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι αν η Ρωσία σήκωνε τα χέρια της και έλεγε: "Παραδινόμαστε, θα ΔΩΣΟΥΜΕ στην Ουκρανία και τις μεγάλες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τις πιο σεβαστές, αξιοσέβαστες και ισχυρές από όλες τις χώρες, τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, και ό,τι περιβάλλει", τα Fake Media και οι Δημοκρατικοί συνεργάτες τους θα έλεγαν ότι είναι μια κακή και ταπεινωτική μέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία της χώρας μας».

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί αρχικά με τον Ζελένσκι και κατόπιν με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε παραστεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, και η οποία είχε καταλήξει σε μια σφοδρή αντιπαράθεση, θα συμμετάσχει επίσης στις αποψινές συνομιλίες, είπε πηγή με γνώση του θέματος.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντάται με τον ειδικό απεσταλμένο τον ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ στην Ουάσιγκτον ενόψει των υψηλού διακυβεύματος ειρηνευτικών συνομιλιών με τον πρόεδρο Ντόνλαντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθούν αργότερα σήμερα, μετέδωσε το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει προπαρασκευαστική συνάντηση με την επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, μεταδίδει το BBC.