Ζελένσκι: Ο Τραμπ μπορεί να επιβάλει στη Ρωσία την ειρήνη

Ο Τραμπ έχει τη δύναμη να αναγκάσει τη Ρωσία να κάνει ειρήνη, σημειώνει ο Ουκρανός πρόεδρος, ζητώντας αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας. Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό άντλησης πετρελαίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ροή μέσω του αγωγού Ντρούζμπα.

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 18:01

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί εποικοδομητικά προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, σε ανάρτηση που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ στην Ουάσιγκτον.

«Η Ρωσία μπορεί μονάχα να εξωθηθεί προς την ειρήνη μέσω της ισχύος και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτή τη δύναμη», έγραψε στο Χ. 

 

Ο Ζελένσκι επέμεινε στην ανάγκη να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζω πως θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι το σημαντικότερο», είπε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του έπληξαν έναν σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα την αναστολή του εφοδιασμού μέσω του αγωγού Ντρούζμπα.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, ξέσπασε φωτιά στην εγκατάσταση. Η άντληση πετρελαίου μέσω του κύριου αγωγού Ντρούζμπα διακόπηκε εντελώς», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου, στην οποία προστίθεται ότι ο σταθμός ήταν μέρος της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία.

 

