#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μελόνι: Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις όταν προσπαθείς να σταματήσεις τον πόλεμο

"Θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατές λύσεις, προς εγγύηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας των εθνών μας", τόνισε η ιταλίδα πρωθυπουργός.

Μελόνι: Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις όταν προσπαθείς να σταματήσεις τον πόλεμο

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 18:55

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, λίγο μετά την άφιξή της στην Ουάσιγκτον, αναφέρθηκε στη σημερινή συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πιο αναλυτικά, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης δήλωσε:

"Είναι μια σημαντική ημέρα. Έπειτα απο τρία χρόνια στα οποία η Ρωσία δεν έστελνε κανένα θετικό μηνυμα και απαιτούσε την πτώση του Κιέβου, σήμερα δημιουργούνται περιθώρια διαλόγου, διότι σημειώνεται τέλμα στην πολεμική αντιπαράθεση. Μια κατάσταση η οποία προέκυψε χάρη στο θάρρος των Ουκρανών, αλλά και στη στήριξη που μέχρι τώρα η Δύση παρείχε στη χωρα που δέχθηκε την επίθεση.

Πρέπει να μην το ξεχνάμε, διότι η ενότητα της Δύσης θεωρώ ότι έιναι το μέσο που διαθέτουμε για να οικοδομήσουμε ειρήνη, για να εγγυηθούμε δικαιοσύνη. Η Ιταλία είναι πάντα παρούσα, όπως συνέβη τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, στηρίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κληθήκαμε να δώσουμε τη συμβολή μας σε επίπεδο προτάσεων και διπλωματίας και είμαστε ευχαριστημένοι για το ότι, αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας, το σημείο εκκίνησης είναι μια ιταλική πρόταση. Να οικοδομηθούν, δηλαδή, αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες να εμπνέονται από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Πρέπει να εργαστούμε κι άλλο, νομίζω ότι σήμερα θα γίνει σημαντική δουλειά. Όταν προσπαθείς να σταματήσεις τον πόλεμο και να οικοδομήσεις την ειρήνη, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατές λύσεις, προς εγγύηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας των εθνών μας. Η Ιταλία είναι παρούσα με όλες τις ιδέες και τις προτάσεις που απέδειξε ότι διαθέτει, στο διάστημα των τελευταίων μηνών".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κρίσιμος ο ρόλος της Μελόνι στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι- Τραμπ για την Ουκρανία και το ναυάγιο στην Λαμπεντούζα

Ουκρανία: 14 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις πριν τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Ιταλία: Η Μελόνι ζήτησε από τον Νετανιάχου να βάλει άμεσα τέλος στις εχθροπραξίες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο