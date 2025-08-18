#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνάντηση Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην αμερικανική πρωτεύουσα. Συντονισμός των κοινών τους θέσεων πριν από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συνάντηση Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 19:00

Πραγματοποιήθηκε στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελέσνκι με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταδίδει η ρωσική υπηρεσία του BBC.

Το CNN, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, αναφέρει ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετές ημέρες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών και ο Ζελένσκι θα πρέπει να συνεχίσουν να συντονίζουν τις θέσεις τους πριν από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζελένσκι: Ο Τραμπ μπορεί να επιβάλει στη Ρωσία την ειρήνη

Τραμπ: Εχω σταματήσει έξι πολέμους σε έξι μήνες

ΕΕ: Έκτακτη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία συγκαλεί την Τρίτη ο Κόστα

Εγγυήσεις ασφαλείας και εδαφικό το βασικό μενού στον Λευκό Οίκο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο