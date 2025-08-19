#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βουλγαρία: Ο υπουργός Ενέργειας δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον μεταλλευτικό τομέα

Ο υπουργός τόνισε ότι η πολιτεία στάθηκε πάντα στο πλευρό του μεταλλευτικού τομέα σε δύσκολες στιγμές.

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 00:02

Ο υπουργός Ενέργειας Ζέχο Στάνκοφ δεσμεύτηκε να συνεχίσει τα μέτρα οικονομικής στήριξης για τον τομέα εξόρυξης για να συμβάλει στην αντιστάθμιση των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια τελετής στο πλαίσιο του εθνικού εορτασμού της Ημέρας των Μεταλλωρύχων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Βουλγαρία.

Ο Στάνκοφ υπενθύμισε ότι το τμήμα που ήταν υπεύθυνο για την έκδοση αδειών, την επίβλεψη και τη διαχείριση της βάσης δεδομένων των πόρων του υπεδάφους στο Υπουργείο Ενέργειας ήταν το πρώτο που είχε αναλάβει ο ίδιος κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υφυπουργού. Εκείνη την εποχή, δρομολογήθηκε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον μεταλλευτικό τομέα -που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Βουλγαρικό Επιμελητήριο Μεταλλείων και Γεωλογίας-, με ορίζοντα να εκτείνεται έως το 2050. Όσο λειτουργεί, σημείωσε, πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά οι άνθρωποι παραμένουν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του κλάδου», δήλωσε ο Στάνκοφ.

Τόνισε ότι ο κλάδος βιώνει βιώσιμη ανάπτυξη -όχι μόνο μέσω της αυξημένης εξόρυξης και της παραγωγικότητας της εργασίας χάρη στις νέες τεχνολογίες- αλλά και μέσω της ενισχυμένης ασφάλειας των εργαζομένων, των υψηλότερων εσόδων του προϋπολογισμού και των νέων επενδύσεων στην εξόρυξη σπάνιων μετάλλων και πρώτων υλών.

"Τα 120.000 άτομα που απασχολούνται άμεσα και έμμεσα στη βιομηχανία αξίζουν να γιορτάσουν γιατί διασφαλίζουν την ασφάλεια και τον μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα. Χωρίς την εξόρυξη χαλκού, ψευδαργύρου, χρυσού, αργύρου και πλατίνας, αυτός ο μετασχηματισμός απλά δεν είναι δυνατός", τόνισε.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι η πολιτεία στάθηκε πάντα στο πλευρό του μεταλλευτικού τομέα σε δύσκολες στιγμές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

